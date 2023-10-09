«Каннибал из Ленобласти»: Мужчина варил суп из останков гостя

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Житель Ленинградской области убил своего друга, а затем попытался сварить из него суп, сообщает 78.RU.
Леденящая кровь история произошла в поселке Мичуринское Ленинградской области.
По версии следствия, к 54-летнему мужчине пришел в гости дург, с которым они принялись распивать спиртные напитки. Между мужчинами завязался конфликт, в результате которого хозяин квартиры нанес своему приятелю несколько ножевых ранений. Труп мужчины он попытался расчленить, а затем сварить из него суп.
Странную кастрюлю не плите заметил брат убийцы. Он вызвал на место происшествия полицейский, которые обнаружили в бульоне с картошкой куски тела убитого.
В настоящий момент расчленитель находить в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
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По версии следствия, к 54-летнему мужчине пришел в гости дург, с которым они принялись распивать спиртные напитки. Между мужчинами завязался конфликт, в результате которого хозяин квартиры нанес своему приятелю несколько ножевых ранений. Труп мужчины он попытался расчленить, а затем сварить из него суп.
В настоящий момент расчленитель находить в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
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Евгения Парфентьева