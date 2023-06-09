Караульный выстрелил в подошедшую к военной части девушку в Брянской области

Фото: Фотобанк Московской области / Константин Семенец
Уточняется, что происшествие произошло около 23 часов вечера в четверг, 8 июня. В одном из посёлков Брянской области неподалёку от российско-украинской границы 19-летняя местная жительница подошла к военной части. Военнослужащий, который находился в это время в карауле, несколько раз предупредил её, что она находится рядом с запретной зоной. По словам караульного, девушка не реагировала на его слова. Тогда он выстрели в неё.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.