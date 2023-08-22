Каршеринг BelkaCar окажет помощь семье девочки, уколовшейся шприцем в машине

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В пресс-службе каршеринга BelkaCar заявили, что компания находится на связи с пострадавшей семьей и готова оказать необходимую помощь девочке, которая пострадала от укола шприцем с мефедроном. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Мы на связи с пользователем, готовы оказать необходимую помощь и поддержку. До тех пор, пока будет проводиться следствие, не можем раскрывать никаких дополнительных деталей», — цитирует слова пресс-службы каршеринга «Газета.Ru».
Ранее выяснилось, что каршеринг BelkaCar экстренно вводит новую систему выявления нарушителей после инцидента со шприцем, а также разрабатывает алгоритмы дополнительной проверки машин. Систему обещают запустить до конца августа. Она будет воздействовать на рейтинг водителя.
Экспертиза показала, что в шприце, которым укололась 10-летняя девочка в автомобиле каршеринга Belka Car, был медефрон.
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Екатерина Коршунова