«Катал пьяную с собакой»: Бездетная женщина заявила, что таксист украл её ребёнка

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Бездетная жительница Магадана написала заявление в полицию на таксиста, который, якобы, украл её ребёнка, об этом сообщили в МВД по региону.
По информации ведомства, местная жительница заявила полицейским, что ушла в супермаркет, оставив в такси своего ребёнка, собаку и документы, а когда вернулась, то автомобиля уже не было на месте. Того самого таксиста вскоре нашли, однако, он рассказал правоохранителям совсем другую историю.
По его словам, он с самого утра возил по городу женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, и её собаку. Она попросила у таксиста остановиться возле супермаркета, предварительно позвонив с телефона водителя родственнику. Затем она сказала, что скоров вернётся и ушла за покупками.
Прождав пассажирку продолжительное время, он уже самостоятельно позвонил родственнику и сказал, что готов привезти ему собаку и вещи женщины, но ждать её он больше не может.
Женщина призналась, что соврала о ребёнке, чтобы к поискам её пропавшей собаки и вещей приступили быстрее. Теперь полиция проводит проверку в отношении местной жительницы.
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По его словам, он с самого утра возил по городу женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, и её собаку. Она попросила у таксиста остановиться возле супермаркета, предварительно позвонив с телефона водителя родственнику. Затем она сказала, что скоров вернётся и ушла за покупками.
Женщина призналась, что соврала о ребёнке, чтобы к поискам её пропавшей собаки и вещей приступили быстрее. Теперь полиция проводит проверку в отношении местной жительницы.
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Евгения Парфентьева