Катамаран с россиянами едва не затонул из-за атаки акул

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У берегов Австралии спасли катамаран с двумя россиянами и одним французом, который начал тонуть из-за нападения акул, сообщает «ТАСС».
Катамаран находился в Коралловом море, когда на него напала стая акул. Из-за повреждений он начал тонуть. Члены экипажа активировали сигнал бедствия, который заметили в Австралийском управлении безопасности и отправили к катамарану спасательный вертолет.
Экипаж потерпевшего бедствия катамарана спасло грузовое судно Dugong Ace, которое доставило их в австралийский город Брисбен к 7 сентября.
В посольстве РФ подтвердили информацию о пострадавшем от атаки акул судне. Катамаран принадлежал томскому отделению Русского географического общества и совершал кругосветное путешествие.
Представители РФ поблагодарили австралийцев за помощь, а также пообещали всю необходимую консульскую поддержку членам потерпевшего крушение экипажа.
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Экипаж потерпевшего бедствия катамарана спасло грузовое судно Dugong Ace, которое доставило их в австралийский город Брисбен к 7 сентября.
Представители РФ поблагодарили австралийцев за помощь, а также пообещали всю необходимую консульскую поддержку членам потерпевшего крушение экипажа.
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Евгения Парфентьева