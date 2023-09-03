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Катер с молодожёнами загорелся на воде в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошел на Клязьминском водохранилище в микрорайоне Новые Водники. Возгорание произошло на судне, на котором плыли молодожены.
До того момента, пока не приехали спасатели, огонь приходилось тушить собственными силами. Сообщается, что молодоженов эвакуировали. Никто не пострадал.
Напомним, на Урале спустя месяц поисков мертвой найдена 38-летняя Юлия Истомина. Её тело обнаружили 1 сентября.
Обстоятельства смерти женщины не разглашаются. Поиски женщины велись с 26 июля в Сургуте.
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До того момента, пока не приехали спасатели, огонь приходилось тушить собственными силами. Сообщается, что молодоженов эвакуировали. Никто не пострадал.
Обстоятельства смерти женщины не разглашаются. Поиски женщины велись с 26 июля в Сургуте.
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Екатерина Коршунова