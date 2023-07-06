Кибератаки на сервисы РЖД продолжаются

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Кибератаки на сайт и приложение РЖД продолжаются и в четверг, 6 июля. Об этом сообщает компания РЖД.
Напомним, в среду, 5 июля, в РЖД сообщили о хакерской атаке на сайт и мобильное приложение. Массированная хакерская атака не повлияла на движение поездов и расписание. К вечеру среды компания РЖД заявила, что работа онлайн-сервисов восстановлена, однако затруднения еще могут наблюдаться.
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