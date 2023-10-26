Киевлянки устроили скандал из-за отказа таксиста говорить на украинском языке

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В Киеве случился очередной скандал на языковой почве. В такси две пассажирки потребовали перейти водителя с русского на украинский язык. Мужчина отказал им, почему чего началась словесная перепалка.
Напомним, что киевские власти начали борьбу с историей и русским языком. Ранее ректор Киевского национального университета Владимир Бугров заявил, что в ВУЗе закрыли программы по изучению русского языка. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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