Кинологи Росгвардии предотвратили теракт в ЛНР

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Кинологи Росгвардии предотвратили попытку совершения террористического акта на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом пресс-служба ведомства сообщила «Ленте.ру».
Уточняется, что в понедельник, 16 октября, сотрудники Росгвардии досматривали автомобили и на днище одно из них розыскная собака обнаружила самодельное взрывное устройство. Оно было изготовлено с взрывателем иностранного производства. Также составляющими были три килограмма тротила и один килограмм пластида.
Сотрудники Росгвардии задержали водителя автомобиля и его пассажира. Они будут переданы в полицию для выяснения обстоятельств и причин случившегося.
Заминированное транспортное средство было перевезено на безопасное расстояние. Взрывное устройство, прикреплённое к днищу авто, было уничтожено представителями ФСБ.
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Анастасия Чинкова