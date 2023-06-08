Фото: Фотобанк Московской области
112: кинорежиссёра Панфилова перевели на реабилитацию
Пребывающего в больнице кинорежиссёра Глеба Панфилова перевели на реабилитацию. Об этом пишет телеграм-канал 112.
Ранее 112 сообщал, что режиссёр подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких после госпитализации. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
У 88-летнего Панфилова диагностирован инфаркт мозга с кровоизлиянием, состояние режиссёра осложняется пневмонией и тромбоцитозом. Известный режиссёр был госпитализирован 11 мая в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом.
Кроме того, известно, что в январе Панфилов потерял супругу - актрису Инну Чурикову.
«В состоянии наметилась положительная динамика и его выписали из клиники», — говорится в материале.
У 88-летнего Панфилова диагностирован инфаркт мозга с кровоизлиянием, состояние режиссёра осложняется пневмонией и тромбоцитозом. Известный режиссёр был госпитализирован 11 мая в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом.
Кроме того, известно, что в январе Панфилов потерял супругу - актрису Инну Чурикову.
Андрей Гаврилов