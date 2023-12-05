Кирпичная стена обрушилась при сносе здания в Москве

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Кирпичная стена обрушилась при сносе здания девятиэтажного здания у станции метро «Менделеевская» в Москве во время сноса здания 7 корпуса Российского университета транспорта в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что никто не пострадал. Однако буквально за несколько секунд до произошедшего в месте обрушения проходила группа людей и проезжали машины.
По информации источника, перекрыто только трамвайное движение.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы при обрушении в здании городской усадьбы «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» погиб человек. По информации СМИ, часть потолочных конструкций рухнула между чердаком и вторым этажом. Под завалами оказались двое рабочих. Одного из них госпитализировали, второго спасти не удалось.
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Екатерина Коршунова