Китаец попытался незаконно вывезти из России морские огурцы, примотав их к поясу

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Житель КНР пытался незаконно вывезти из России 3 кг сушеного трепанга, спрятав его под курткой
Китаец попытался незаконно вывезти из России 3 кг морских огурцов, спрятав их под курткой, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.
Уточняется, что на пункте пропуска Полтавка таможенники обратили внимание на подозрительного туриста из КНР. Их внимание привлекло, то, что во время допроса пассажир начал сильно нервничать. Выяснилось, что мужчина примотал к поясу пакеты с 3 кг сушеного трепанга и спрятал всё это под курткой.Китаец объяснил это тем, что его русский друг подарил ему в подарок морские огурцы, которые нельзя вывозить из страны, и тогда мужчина решил схитрить.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Уточняется, что на пункте пропуска Полтавка таможенники обратили внимание на подозрительного туриста из КНР. Их внимание привлекло, то, что во время допроса пассажир начал сильно нервничать. Выяснилось, что мужчина примотал к поясу пакеты с 3 кг сушеного трепанга и спрятал всё это под курткой.Китаец объяснил это тем, что его русский друг подарил ему в подарок морские огурцы, которые нельзя вывозить из страны, и тогда мужчина решил схитрить.
Яна Таёжная