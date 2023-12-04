«Китайская гирлянда»: Стала известна причина пожара, от которого погибли двое детей

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После гибели двоих детей на пожаре в Москве возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, причиной пожара стала китайская гирлянда, висящая на шторах в детской комнате.
Трагедия произошла вечером 3 декабря. В доме на улице Библиотечная вспыхнул пожар. Четырёхлетний мальчик и девятилетняя девочка скончались по пути в больницу. 48-летний тец сейчас находится в реанимации с сильными ожогами 10% тела и отравлением продуктами горения. Мать во время пожара не находилась дома, с ней сейчас работают психологи.
На данный момент обвинения в рамках возбуждённого уголовного дела никому из родителей не предъявлены.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту гибели 33-летней женщины и детей 5, 7 и 15 лет в пожаре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак