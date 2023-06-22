Кличко: В результате взрыва многоэтажки в Киеве погиб человек

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При взрыве в многоквартирном киевском доме погиб человек
Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале об обнаружении одного погибшего под завалами обрушившейся многоэтажки.
Напомним, в ночь на 22 июня в 16-ти этажном доме в Киеве произошел взрыв, а затем разгорелся пожар. В настоящий момент известно об одном погибшем. Количество пострадавших не уточняется.
Предварительная причина взрыва – утечка газа.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Новой Москве 49-летний местный житель устал от регулярных полетов неизвестного дрона и решил действовать решительно.
Напомним, в ночь на 22 июня в 16-ти этажном доме в Киеве произошел взрыв, а затем разгорелся пожар. В настоящий момент известно об одном погибшем. Количество пострадавших не уточняется.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Новой Москве 49-летний местный житель устал от регулярных полетов неизвестного дрона и решил действовать решительно.
Евгения Парфентьева