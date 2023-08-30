Кличко заявил о взрывах в Киеве

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В Киеве прогремело сразу несколько взрывов. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём Telegram-канале.
Киевская областная военная администрация ранее проинформировала в своем тг-канале о том, что в области зафиксирована работа систем ПВО.
Другие подробности не приводятся. В настоящее время воздушная тревога действует во всех регионах Украины.
До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в украинском городе Черкассы. Также стало известно о нескольких взрывах в Одессе. Агентство РБК-Украина сообщало также (без подробностей) о взрывах в Кривом Роге — родном городе президента Украины Владимира Зеленского.
Российский телеканал RT ранее сообщал об объявлении воздушной тревоги в Cумской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.
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Другие подробности не приводятся. В настоящее время воздушная тревога действует во всех регионах Украины.
Российский телеканал RT ранее сообщал об объявлении воздушной тревоги в Cумской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.
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Артем Путинцев