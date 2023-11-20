Клычков: На территории Орловской области обезврежен украинский БПЛА

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На территории Шаблыкинского района Орловской области обезврежен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его данным, повреждений и пострадавших нет,
«По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем», — написал Клычков в своем Telegram-канале.При этом орловский губернатор не уточнил, как именно обезвредили беспилотник.
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