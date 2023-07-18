КНДР могла запустить баллистическую ракету

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По предварительным данным, КНДР произвела пуск баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство Киодо.
Напомним, ранее 12 июля КНДР произвела запуск ракеты в сторону Японского моря. По информации береговой охраны Японии, баллистическая ракета большой дальности была запущена из района Пхеньяна и находилась в полете более часа, после чего упала в море. Рыболовецким судам было рекомендовано не приближаться к обломкам в случае их обнаружения. Правительство Японии выразило протест северокорейским властям по поводу запуска снаряда.
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Екатерина Коршунова