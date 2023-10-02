Колдунью из Петербурга оштрафовали на полмиллиона рублей

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Жительницу Санкт-Петербурга, которая обманула 44 человека, заявляя, что обладает магическим даром, оштрафовали на 500 тысяч рублей, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
По информации суда, в 2021 году Раиса Кузнецова разместила в интернете объявление об оказании оккультных наук. К ней обратились 44 человека, которые заплатили ей порядка двух миллионов рублей за выдуманные услуги.
В результате, «ведьму» поймали.
Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Отмечается, что свою вину Кузнецова признала, и возместила материальный ущерб всем пострадавшим.
Ранее Железнодорожный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении 32-летнего Дмитрия Пащенко в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Мужчина был известным в городе экстрасенсом и обещал помочь местной жительнице уладить семейные проблемы. В течение года злоумышленник водил доверчивую женщину за нос, совершал обряды отворота и приворота, якобы способные вернуть мир в семью.
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В результате, «ведьму» поймали.
Ранее Железнодорожный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении 32-летнего Дмитрия Пащенко в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Мужчина был известным в городе экстрасенсом и обещал помочь местной жительнице уладить семейные проблемы. В течение года злоумышленник водил доверчивую женщину за нос, совершал обряды отворота и приворота, якобы способные вернуть мир в семью.
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Евгения Парфентьева