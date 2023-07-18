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Колесо обозрения на ВДНХ остановилось после удара молнии

18 июля 2023, 15:11

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве на ВДНХ остановилось самое большое колесо обозрения «Солнце Москвы» после того, как в него ударила молния, там находятся люди. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно сообщению, в колесо обозрения на ВДНХ ударила молния. После этого произошла его полная остановка. Уточняется, что внутри находятся люди. Сейчас аттракцион докручивается вручную, чтобы люди могли его покинуть.

В Москве бушует стихия. Улицы города оказались затоплены водой, канализация не справляется с обильными осадками. Шквалистый ветер валит деревья. До конца дня синоптики обещают в Москве град и сильный ливень со шквалистым ветром. При этом ночью ожидается существенное понижение температуры.

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#колесо обозрения
#непогода
#лето
#Москва
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В Москве из окна пятого этажа выпал годовалый ребенок
18 июля 2023, 15:44

Фото: прокуратура Москвы

В Москве из окна пятого этажа многоквартирного дома на улице Оренбургской выпал годовалый ребенок, он остался жив. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Малолетний ребенок выпал из окна квартиры 5 этажа жилого дома на ул. Оренбургская. Мальчик 2022 года рождения госпитализирован», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что мать ребенка в момент несчастного случая находилась дома. Женщина ненадолго оставила ребенка без присмотра, тогда произошло ЧП.

Сотрудники Перовской межрайонной прокуратуры держат под контролем установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

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#прокуратура
#ребенок
#окно
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В районе Восточное Бирюлёво дерево упало на два автомобиля из-за непогоды
18 июля 2023, 14:58

Фото: iStock/horkins

В результате неблагоприятных погодных условий в московском районе Бирюлёво на Липецкой улице дерево упало сразу на два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, дерево упало из-за сильного шквалистого ветра. Оно повредило рядом стоящие автомобили «Мерседес» и «Тойоту».

На Москву обрушился сильный ливень. Сейчас некоторые улицы города затоплены водой. Канализации не справляются с большим количеством осадков. При этом столичные коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий непогоды.
 
До конца дня синоптики прогнозируют в Москве грозу и град, при этом ночью ожидается существенное понижение температуры.

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#лето
#погода
#Москва
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В Ростовской области на дороге нашли предмет, похожий на гранату
18 июля 2023, 13:57

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Житель Азова обнаружил на дороге предмет, который похож на гранату. Об этом сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
Сообщается, что этот предмет отправлен на экспертизу.

Как отмечает ведомство, на место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Экспертам предстоит установить, относилась ли эта граната к боевым.

Напомним, 16 июля в поселении Первомайское в Новой Москве рядом с детской площадкой обнаружили предмет, напоминающий гранату.

Неопознанную находку нашли в СНТ «Верховье» в 20 метрах от жилого дома, рядом находится детская площадка. Предмет похож на гранату и имеет иностранные символы на корпусе.

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#граната
#Ростовская область
#происшествия
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В Екатеринбурге три ребенка заболели менингитом в частном детсаду
18 июля 2023, 13:45

Фото: iStock/10174593_258

Сразу три ребенка в частном детском саду Екатеринбурга заболели менингитом. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области.
«Заболевших детей госпитализировали. Всего на сегодняшний день зарегистрировано три случая заболевания», - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава региона, дети находятся в состоянии средней степени тяжести.

Уточняется, что сейчас деятельность частного дошкольного учреждения временно приостановлена. Ситуацию контролирует Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

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#Роспотребнадзор
#менингит
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Самолёт, который летел в Минводы, резко сменил курс и сел в Казани
18 июля 2023, 13:17

Фото: iStock/Takosan

Экипаж, летевшего в Минеральные Воды самолёта авиакомпании «Северный ветер», решил резко сменить курс и сесть в другом городе.
Telegram-канал Aviaincident пишет, что инцидент произошел с пассажирским лайнером, который двигался по маршруту Казань — Минводы, в понедельник, 17 июля.
 
Командир воздушного судна решил вернуться в казанский аэропорт. Причиной стала вибрация левого двигателя.
 
Посадка прошла благополучно. Никто не пострадал. Во время осмотра выявилось разрушение пневматики левого внутреннего колеса основной стойки шасси.

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#самолет
#Казань
#Минводы
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Кафе NicePriceCafe в Зюзино закрыли из-за семи случаев сальмонеллеза
18 июля 2023, 13:10

Фото: istockphoto / Manjurul

В Москве семь человек заболели сальмонеллезом после посещение кафе NicePriceCafe на улице Малая Юшуньская.
Уточняется, что заболевшие употребляли пищу роллы и рыбу. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей в инфекционных стационарах. Об этом сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора, передает Агенство городских новостей «Москва».   
 
Также, Роспотребнадзор провел проверку заведения и выявил многочисленные нарушения. Было изъято 81 кг скоропортящейся пищевой продукции, которая неправильно хранилась. 

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#Зюзино
#кафе
#болезнь
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Экс-сотрудница администрации Углича просила СБУ взорвать местную ГЭС и затопить город
18 июля 2023, 12:25

Фото: iStock/irene_rebrova

Бывшая сотрудница администрации Углича попросила СБУ взорвать местную ГЭС и затопить свой город для того, чтобы отомстить за увольнение с работы.
Отмечается, что осуществить задуманное не удалось — сегодня 36-летнюю женщину, которая работала на Службу безопасности Украины, задержали сотрудники ФСБ.

По данным телеграм-канала Mash, Вероника Нетунаева работала юристом в городских органах власти, однако попала под сокращение. По этой причине она планировала передать кураторам координаты Угличской ГЭС для дальнейшего подрыва и затопления администрации.

Напомним, ранее Федеральная служба безопасности России совместно с МВД РФ предотвратила теракт в Угличе Ярославской области. 36-летняя россиянка по заданию украинских спецслужб собирала и передавала информацию, касающуюся объекта критической инфраструктуры Ярославской области, с целью совершения теракта. 

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#СБУ
#ФСБ
#теракт
#Углич
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В Сочи спасатели ищут туриста, который пропал в море
18 июля 2023, 12:04

Фото:iStock/Anton_Sokolov

В Лазаревском районе Сочи во время купания пропал мужчина, который не умеет плавать.
Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России в своём тг-канале сообщил, что за помощью обратился брат пропавшего.
 
По его словам, в понедельник они загорали на пляже в поселке Лоо. Мужчина исчез из виду, когда вошел в море. Сообщается, что пропавший не умеет плавать.
 
Спасатели обследуют акваторию моря на катере и гидроцикле территорию от посёлка Дагомыс до Якорной Щели.

Ранее сообщалось, что турист утонул в Черном море на побережье Анапы во время шторма. Об этом пишет РИА Новости. 

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#Сочи
#море
#спасатели
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В Московской области девушку по плечо затянуло в зернодробильную машину
18 июля 2023, 12:00

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

25-летняя девушка работала с зернодробильной машиной. Неожиданно её одежду затянуло в движущийся механизм.
Пострадавшую госпитализировали с серьёзной травмой: деталь от техники вошла практически до плеча, пишет Baza.
 
Врачи Каширской больницы экстренно провели операцию, чтобы спасти руку. Сначала они обработали рану, осторожно выделили зажатые, повреждённые сосуды и нервы, а затем извлекли механизм, после чего зашили мышцы.
 
Операция длилась час. В данный момент девушка восстанавливается.

Ранее врачи Солнечногорской больницы провели операцию 35-летней пациентке, получившей ножевое ранение в области шеи.

Бригада скорой помощи привезла раненую женщину в Солнечногорскую больницу, где врачи провели экстренное обследование, в ходе которого выявили, что кровопотеря не критична и центральные артерии не повреждены, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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