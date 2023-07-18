Колесо обозрения на ВДНХ остановилось после удара молнии

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В Москве на ВДНХ остановилось самое большое колесо обозрения «Солнце Москвы» после того, как в него ударила молния, там находятся люди. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
В Москве бушует стихия. Улицы города оказались затоплены водой, канализация не справляется с обильными осадками. Шквалистый ветер валит деревья. До конца дня синоптики обещают в Москве град и сильный ливень со шквалистым ветром. При этом ночью ожидается существенное понижение температуры.
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Элина Позднякова