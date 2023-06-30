Количество человек, отравившихся в питерском ресторане, выросло до 95

Фото: iStock/Vershinin
Почти сотня человек отравилась в ресторане в центре Петербурга
В Роспотребнадзоре заявили, что число человек, который отравились в ресторане Grand Bianco в центре Санкт-Петербурга, выросло до 95, сообщает «РИА Новости».
По информации ведомства, пострадавшие подцепили кишечную инфекцию в период с 24 по 29 июня, как раз когда по всей стране проходили выпускные вечера.
Из 95 пострадавших 76 – это дети и 19 – взрослые.
Читайте также:
В Красноярском крае четверо детей отравились растением, съеденным на прогулке
Из кемеровского санатория госпитализировали 12 детей с неизвестной кишечной инфекцией
В Оренбурге восьмилетнюю девочку насмерть пришибло бетонной плитой
По информации ведомства, пострадавшие подцепили кишечную инфекцию в период с 24 по 29 июня, как раз когда по всей стране проходили выпускные вечера.
Читайте также:
В Красноярском крае четверо детей отравились растением, съеденным на прогулке
Из кемеровского санатория госпитализировали 12 детей с неизвестной кишечной инфекцией
В Оренбурге восьмилетнюю девочку насмерть пришибло бетонной плитой
Евгения Парфентьева