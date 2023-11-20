Количество отравившихся метадоном в Астрахани возросло до 25 человек

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Количество отравившихся синтетическим наркотиком в Астрахани возросло до 24 человек, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, ранее стало известно, что за последние два дня в городскую больницу №3 города Астрахань поступили 20 человек с симптомами отравления. Всех их доставили в токсикологическое отделение в тяжелом состоянии. 40-летний мужчина впал в кому.
Позже стало известно, что все они покупали наркотик метадон через Telegram-каналы. Троих подозреваемых в торговле запрещенными веществами через интернет уже задержали в Ставрополе.
В настоящий момент в больнице Астрахани находятся 25 человек с тяжёлым отравлением метадоном. Полиция продолжает устанавливать причастных к этому преступлению.
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Позже стало известно, что все они покупали наркотик метадон через Telegram-каналы. Троих подозреваемых в торговле запрещенными веществами через интернет уже задержали в Ставрополе.
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Евгения Парфентьева