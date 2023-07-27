Количество отравившихся в детском лагере в Удмуртии увеличилось до 23

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Признаки острой кишечной инфекции зафиксированы у 23 человек в детском лагере «Юность» в Удмуртии, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По данным прокуратуры, из 23 пострадавших, 20 несовершеннолетних. Прежде, было зафиксировано 12 случаев заболевания в лагере, однако, за несколько суток, число заразившихся увеличилось практически в два раза.
Читайте также:
Сенатор обвинил антипрививочников во вспышке кори
У жителей Египта выявлены симптомы неустановленного заболевания
Количество заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до десяти
Анастасия Крестьянова