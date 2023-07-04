Количество отравившихся в лагере Приамурья возросло до 115 человек

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Из детского лагеря «Белые горы» в Амурской области с отравлением госпитализировали уже 115 человек, сообщает «РИА Новости».
О новых заболевших сообщил Роспотребнадзор по региону.
Напомним, причиной распространения кишечной инфекции стали три работника пищеблока, которые являлись носителями заразы, однако, упорно скрывали симптомы болезни. Следы вируса позже обнаружили в еде, которую они готовили для детей.
В СМИ отметили, что деятельность лагеря «Белые горы» приостановлена на 60 дней. По факту отравления более чем ста человек возбуждено уголовное дело.
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«Общее количество пострадавших в лагере (с 28 июня по 1 июля) - 115 человек, из них 110 детей, двое взрослых (вожатые) и три носителя вируса. На 10 часов 4 июля на лечении в стационарах области остается четверо пострадавших (трое детей и один вожатый) из 21, поступивших ранее. Остальные дети выписаны и находятся дома под наблюдением врачей», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
В СМИ отметили, что деятельность лагеря «Белые горы» приостановлена на 60 дней. По факту отравления более чем ста человек возбуждено уголовное дело.
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Евгения Парфентьева