Количество погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 46

Фото: iStock.com/Bogdan Pigulyak
Экстренные службы Херсонской области: после разрушения Каховской ГЭС в регионе погибли 46 человек
Количество погибших в Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции увеличилось до 46 человек. Об этом этом стало известно РИА Новости из экстренных служб региона.
Напомним, утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее сообщалось, что по предварительным данным, ущерб инфраструктуре Херсонской области из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции составил 11,5 миллиардов рублей.
Напомним, утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
Ранее сообщалось, что по предварительным данным, ущерб инфраструктуре Херсонской области из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции составил 11,5 миллиардов рублей.
Андрей Гаврилов