Количество погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до десяти

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Количество погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до десяти человек, сообщил телеграм-канал Mash. Пострадавших более 50, среди них есть дети.
Площадь возгорания после взрыва в Махачкале составляет 500 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг. Полиция отводит людей от места происшествия, так как есть угроза повторного взрыва.
Как уточнили в телеграм-канале со ссылкой на местных жителей, во время взрыва полностью сгорел автобус с людьми. Полиция и медики помогают эвакуироваться прохожим и пострадавшим.
Как сообщает МВД региона, на заправке взорвались две цистерны с газом из восьми. Есть большой риск повторных возгораний.
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Как уточнили в телеграм-канале со ссылкой на местных жителей, во время взрыва полностью сгорел автобус с людьми. Полиция и медики помогают эвакуироваться прохожим и пострадавшим.
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Артем Кузьмин