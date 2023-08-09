Количество пострадавших во время взрыва на ЗОМЗ возросло до 18 человек

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Количество пострадавших во время взрыва на Загорском оптико-механическом заводе возросло до 18 человек. На предприятии объявлена эвакуация, работают экстренные службы.
Сообщается также, что среди пострадавших есть жители Сергиева Посада, находившиеся неподалеку в момент ЧП. У них зафиксированы порезы от разлетевшихся осколков стекла. Дороги рядом с заводом перекрыты для движения автомобилей.
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Александр Бойцов