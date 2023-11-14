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Количество преступлений в Московской области за год снизилось на 5%

14 ноября 2023, 14:10
Фото: Istockphoto / Dzurag

Фото: Istockphoto / Dzurag

В Подмосковье с начала текущего года зарегистрировали более 60 тыс преступлений. Это более чем на 5% меньше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«За 10 месяцев 2023 года в регионе зарегистрировано 60 036 преступлений, что на 5,1 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, на 16,4% снизилось количество преступлений в общественных местах, на 20,2% – преступлений, совершённых в состоянии опьянения. Более чем на 20%, сократилось количество разбоев, грабежей и квартирных краж», – уточнили ТАСС в ведомстве.
Одновременно в пресс-службе отметили увеличение количества преступлений в сфере компьютерной информации и незаконного оборота наркотиков – на 5,1% и 9,9% соответственно.


Также отмечается рост нарушений правил дорожного движения. Всего установлен 701 факт, заключили в надзорном ведомстве.

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Стало известно, почему житель Курской области зарезал мать, жену и дочь
Житель Курской области убил мать, дочь и жену, которая отказала ему в сексе
14 ноября 2023, 14:39

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Житель Курской области убил мать, дочь и жену, потому что она отказала ему в сексе, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 42-летний мужчина встретил свою супругу с ночной смены. Он стал намекать ей на интимную близость, однако, она отказалась, сославшись на головную боль. Из-за отсутствию секса в семье разгорелся скандал. 

Разругавшихся родителей попыталась успокоить 16-летняя дочь, однако, мужчина не выдержал, схватил нож и зарезал им дочь, супругу и 62-летнюю парализованную мать. 

После совершенного преступления мужчина самостоятельно пришёл в полицию и во всём сознался. Против него возбудили уголовное дело по факту убийства трёх человек.

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В Кемеровской области поезд сбил пьяную женщину с коляской
14 ноября 2023, 14:27

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Кемеровской области грузовой поезд сбил женщину, которая шла вдоль путей с коляской, об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Инцидент произошёл на станции Юрга-1.

Предварительно, женщина возвращалась домой от родственников и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она решила не идти до ближайшего безопасного перехода, а сократила дорогу и пошла с коляской вдоль путей. 

Следовавший мимо грузовой поезд задел женщину по касательной. К счастью, двухлетний ребёнок никаких травм не получил. А вот у его 40-летней матери врачи диагностировали многочисленные повреждения. 

Ранее в Дзержинске водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок.

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В Петербурге отец попытался изнасиловать свою 10-летнюю дочь
14 ноября 2023, 14:15

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, который забрал 10-летнюю дочь у матери на выходные и попытался ее изнасиловать. Сейчас он скрывается. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, четвероклассница стала жертвой своего отца, когда приехала к нему в гости на выходные. Родители девочки недавно развелись, однако мужчина продолжил свое общение с дочерью.

В один из дней, когда девочка уже легла спать, к ней в комнату зашел отец и начал трогать ее за интимные места. Девочка очень сильно испугалась и рассказала обо всем своей маме.

Женщина сразу же обратилась в полицию и написала заявление на бывшего мужа. При этом отец-педофил сбежал. Место нахождения его неизвестно. Полиция занимается поиском извращенца.

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В Курской области мужчина зарезал мать, жену и дочь
14 ноября 2023, 13:57

Фото: istockphoto/tiero

В Курской области мужчина зарезал всю свою семью.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось около 5:00 утра 13 ноября в хуторе Сеймский.

«В своём доме мужчина убил родственников, ударив их всех ножом в шею», - сообщил собеседник. 
Погибли мать мужчины, его жена и 16-летняя дочь. Убийца нигде не работал. Его мать являлась инвалидом первой группы, супруга работала санитаркой в больнице, а дочь была студенткой первого курса медицинского колледжа.

Других подробностей пока не приводится. 

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подросток зарезал свою девушку, а затем и её мать. По информации СМИ, жуткое двойное убийство произошло вечером 13 ноября.16-летний ученик СОШ № 149 пришёл в гости к своей 14-летней подруге. Между влюбленными произошёл конфликт, в результате которой парень схватил нож и трижды ударил им свою девушку. Школьница скончалась от потери крови.

После этого, подросток решил дождаться с работы её 62-летнюю мать. Когда она пришла, зарезал и её.

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#родители
#полиция
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СК: В Майкопе авто с тремя детьми и двумя взрослыми сорвалась с обрыва в реку
14 ноября 2023, 13:43

Фото: iStock/Matt Anderson

В Майкопе Республика Адыгея автомобиль сорвался с обрыва и рухнул в реку, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации ведомства, авария произошла 13 ноября.

Местный житель за рулём Chevrolet Niva не справился с управлением и сорвался с обрыва в реку. 

В момент случившего в салоне находилась 34-летняя женщина и трое детей. 

Водителю и трём детям удалось самостоятельно выбраться из реки на берег.

По информации МЧС, женщина погибла. Её 10-летний сын пропал, его разыскивают спасатели. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 

Ранее жительница Ленинградской области согласилась на автомобильную прогулку со знакомым, которая закончилась погоней со стрельбой и ДТП.

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Школьница из Москвы заявила, что её пытались изнасиловать на концерте Костюшкина
14 ноября 2023, 13:18

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

12-летняя школьница из Москвы заявила, что её пытались изнасиловать во время концерта Стаса Костюшкина, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам самой пострадавшей, всё произошло на концерте в честь дня рождения торгового центра «Европейский». 

Когда на сцену вышел певец Стас Костюшкин, к семикласснице сзади подкрался неизвестный силой прижал её к металлическому ограждению и залез под юбку. Лица злоумышленника школьница разглядеть не смогла и только запомнила, что он был одет в цветный куртку.

К счастью, девочке удалось вырваться, пробиться сквозь толпу и убежать. Она сразу позвонила маме, обо всём рассказала и они поехали писать заявление в полицию.

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В вузах Магнитогорска случилась вспышка туберкулеза
14 ноября 2023, 13:10

Фото: istockphoto/SewcreamStudio

В Магнитогорске выявлено четыре случая заражения туберкулезом.
Об этом пишет издание URA.RU. Заболевание обнаружили у четырех студентов высших и средних учебных заведений Магнитогорска. Во время осмотра пациентов медики выявили, что болезнь проходила без бактериовыделения. В данный момент четверо студентов проходят лечение в учреждениях фтизиатрического профиля.

Сообщается, что все заболевшие учились в разных учебных заведениях. Среди педагогов никто не заболел. Новых вспышек болезни среди магнитогорцев тоже не выявили. 

Ранее сообщалось, что в Москве закрыли корпус МГУ из-за вспышки кори. Болезнь обнаружили у студента первого курса с Факультета мировой политики. Сейчас анализы берут у остальных студентов курса.

Таким образом, из-за кори с 13 ноября закрыт на карантин первый учебный корпус университета, находящийся на улице Ленинские горы в Москве. Всего там действует 11 факультетов. Все студенты временно переведены на дистанционное обучение.

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В Калуге учительница побила пеналом и тетрадями школьника
14 ноября 2023, 12:57

Фото: Istockphoto / Drazen Zigic

Учительница из калужской школы №51 избила пеналом и тетрадями школьника, который сидел с телефоном на уроке.
Действия педагога попали на видео, которое опубликовал «Подъём» в Telegram-канале. Учитель перемещалась по классу и кричала на школьников. Затем она швырнула пенал и другие школьные принадлежности в подростка, который сидел возле окна. Он во время занятия смотрел что-то в телефоне.

В администрации школы «Подъему» рассказали, что жалоб от учеников после инцидента не поступало. В школе подчеркнули, что использование телефонов на уроке запрещено.

«У нас даже есть приказ министерства об этом. А дети, во-первых, они снимали, во-вторых, они пользуются на уроках телефоном и списывают. Сейчас мы как раз разбираемся, вызываем родителей», —сообщило руководство школы №51.
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В кафе в центре Москвы произошла массовая драка
МВД: четыре человека устроили драку в кафе Москвы
14 ноября 2023, 12:51

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На улице Маросейка в центре Москвы произошла массовая драка, участники задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.
Уточняется, что происшествие произошло вечером 13 ноября. После сообщения о нарушении на место оперативно прибыли полицейские. Задержаны четыре участника драки. Они доставлены в отдел полиции, где на них составили протоколы о мелком хулиганстве.

По информации РИА Новости, конфликт между мужчинами произошел в кафе, а после на улице он перерос в драку. После происшествия в медучреждения обращений не было.

Ранее также сообщалось о массовой драке на складе Wildberries. Инцидент произошёл в Коледино в понедельник. Рабочие, по словам очевидцев, спорили из-за гофры с товаром. Словесный конфликт перерос в драку, в которой участвовали 5 человек. 

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