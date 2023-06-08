Количество умерших от напитка «Мистер сидр» в Ульяновской области возросло до 21 человека

Фото: Фотобанк Московской области
В Ульяновской области число отравлений напитком «Мистер сидр» увеличилось до 65 человек, количество умерших – до 21
В Ульяновской области выявили 65 случаев отравления алкогольным напитком «Мистер сидр», количество умерших выросло до 21 человека. Об этом сообщает в официальном телеграм-канале Минздрав региона.
В ведомстве уточнили, что лечение сейчас проходят 12 женщин в возрасте с 16 до 61 года, две их которых находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Пациенткам с помощью гемодиализа очищают кровь от яда, они уже могут самостоятельно дышать, при этом одна из женщин продолжает жаловаться на нарушения зрения.
Ранее сообщалось о том, что более 37 тысяч литров «Мистера сидра» изъял Роспотребнадзор из российских торговых точек. Больше всего алкоголя было получено из магазинов Крыма, Удмуртии и Курганской области.
В ведомстве уточнили, что лечение сейчас проходят 12 женщин в возрасте с 16 до 61 года, две их которых находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Пациенткам с помощью гемодиализа очищают кровь от яда, они уже могут самостоятельно дышать, при этом одна из женщин продолжает жаловаться на нарушения зрения.
Андрей Гаврилов