Количество умерших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 16

Фото: Фотобанк Московской области
Уточняется, что 25 человек пострадали в городе Димитровграде, ещё девять — в Ульяновске и один — в Новой Малыкле.
Следователи продолжают проверку происшествия.
Фото: Фотобанк Московской области
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«Я следил за заявлениями, сделанными обеими сторонами. У нас нет информации, подтверждающей неизбежность таких действий, которые представляли бы собой безответственные действия», - считает Джоанэ.
Фото: администрация г. о. Химки
«Мы закупили множество инструментов для пополнения нашего оркестра - и народные, и струнные, и духовные. Также во всех теоретических классах и одном художественном разместим интерактивные панели. Ремонт направлен на подготовку классов к принятию нового оборудования, чтобы дети могли получать теоретический материал в интересной и современной подаче», – поделилась директор ЦДШИ Инна Монастырская.Новые интерактивные панели будут расположены по рельсовой системе. В любой момент их можно будет задвинуть и использовать обычную меловую доску. На первом этаже установят интерактивный стол с информацией о школе, учителях и расписании занятий. Оценить обновлённые классы и оборудование ученики смогут 1 сентября.
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«Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки», - сообщили в компании.В РЖД уточнили, что из-за повышенной нагрузки, которую вызвали злоумышленники, сервисы компании работают медленнее, чем обычно.
Фото: Минздрав МО
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Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
В Московской области теперь для оформления сертификата на материнский капитал необходимо подготовить всего 1 документ, вместо 8, как было раньше, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Семьи региона, где рожден или усыновлен второй и последующий ребенок, имеют право на региональный маткапитал. Оформить его можно быстро и просто на портале госуслуг Подмосковья, а результат поступит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней. С начала 2023 года услугой воспользовались более 3 тыс. раз», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Воспользоваться услугой выдачи регионального маткапитала можно на портале государственных и муниципальных услуг.
Региональный материнский капитал составляет 100 тысяч рублей, которые можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенку, компенсацию за газификацию, получение ежегодной выплаты.
На региональном портале госуслуг есть возможность выбора реализации средств материнского капитала.
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«Высокие риски, в том числе ракетной атаки украинских боевиков на Запорожскую АЭС, согласно оперативной информации, сохранятся как минимум до 11-12 июля, когда в Литве намечен саммит НАТО», - цитирует РИА Новости Рогова.