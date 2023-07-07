Количество заразившихся менингококком в Екатеринбурге выросло до десяти

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В Екатеринбурге выявлены еще два случая заражения менингококковой инфекцией среди сотрудников Ozon, сообщает источник Telegram-канала SHOT.
Напомним, в распределительном центре Ozon в городе Екатеринбург случилась вспышка заболеваемости менингитом. Это инфекционная болезнь, совмещающая целую группу заболеваний, которые имеют разнообразные клинические проявления: от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита. Объединяет их то, что все они вызываются менингококками, которые переносятся воздушно-капельным путем.
На сегодняшний день, в сумме, заразились менингитом десять человек. Двое из них – 46-летняя женщина и 21-летний парень – скончались в больнице.
Последние заболевшие – 48-летний и 58-летний граждане Казахстана были госпитализированы в больницу минувшим вечером.
Отмечается, что о закрытии зараженного склада пока ничего не сообщается.
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На сегодняшний день, в сумме, заразились менингитом десять человек. Двое из них – 46-летняя женщина и 21-летний парень – скончались в больнице.
Отмечается, что о закрытии зараженного склада пока ничего не сообщается.
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Евгения Парфентьева