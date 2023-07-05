Колокольцев рассказал об изъятии 200 кг наркотиков из подпольной лаборатории в Подмосковье

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На территории Московской области в начале года задержали участников преступного сообщества наркоторговцев и ликвидировали лабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
«Ликвидированы подпольная лаборатория по производству мефедрона и четыре интернет-магазина. Изъято более 200 кг наркотических средств, свыше полутонны химреактивов и 40 единиц оборудования. К ответственности привлечены два организатора и 10 участников преступного сообщества», – рассказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.По словам министра, преступники сбывали различные виды наркотиков через интернет-магазины, используя тайники-закладки в Московской, Курской и Орловской областях.
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Лора Луганская