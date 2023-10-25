Командира ВСУ осудили за расстрелянного и сброшенного в яму мирного жителя в Мариуполе

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Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к 23 годам колонии строгого режима командира отделения разведывательного взвода ВСУ за приказ убийства мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщали РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру ДНР.
Суд установили, что в апреле 2022 года Игорь Михальчук находился на боевой позиции на улице Зеленогорской в городе Мариуполе. Он задержал мирного жителя, и отдал подчиненному приказ убить его. По приказу военнослужащий расстрелял мужчину. Тело расстрелянного бросили в канализацию.
Ранее сообщалось, что Украинские спецслужбы за последние 20 месяцев совершили десятки убийств российских и пророссийских деятелей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил Михальчука к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре.
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Алина Юрчак