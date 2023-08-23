Комиссия Росавиации приступила к расследованию причин крушения самолета Пригожина

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Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин крушения самолета, на котором мог лететь Евгений Пригожин. Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что самолёт принадлежал ООО «МНТ- Аэро», специализирующегося на бизнес перевозках.
Напомним, частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. По информации сервиса «Флайтрадар», борт пропал с радаров во время набора высоты.
По предварительным данным, на борту мог находится Евгений Пригожин. В результате крушения самолета, погибли десять человек, находящиеся на борту. В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы.
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Напомним, частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. По информации сервиса «Флайтрадар», борт пропал с радаров во время набора высоты.
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Embraer Legacy 600, среди пассажиров которого числился Пригожин, пропал с радаров вечером
Екатерина Коршунова