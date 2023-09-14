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Комлесхоз Подмосковья рассказал о вероятности возникновения пожаров в ближайшие дни

14 сентября 2023, 11:53
Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области зафиксировали пожар в среду, 13 сентября в 4 километрах от села Радовицы Егорьевского городского округа на территории Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» на площади 0,02 га, произошёл торфяной пожар.

Для тушения пожара были задействованы 5 единиц техники и 10 человек. Пожар удалось ликвидировать за 5 часов, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В четверг, 14 сентября на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — IV класс пожарной опасности.


В пятницу, 15 сентября на большей части территории региона прогнозируется III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

В субботу, 16 сентября на большей части территории подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — II класс, в Виноградовском, Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Ступинском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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Под Волоколамском родился детёныш домашнего яка
26 сентября 2023, 12:28

Фото: istockphoto / Wirestock

В Центре воспроизводства редких видов животных в подмосковном Волоколамске родился детёныш домашнего яка.
В семействе яков это уже второй малыш, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.

Новорожденная самка яка уже бегает по вольеру, её уже можно увидеть на экскурсии в Центре воспроизводства редких видов животных. 

Домашние яки родом с Тибета. От диких сородичей они отличаются разнообразием окрасов и более добродушным нравом, их вес достигает 500 кг, самки 330 кг, а средняя продолжительность их жизни составляет 25 лет. У некоторых из них нет рогов.

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В Туле в доме волонтеров сработала растяжка с гранатой Ф-1
26 сентября 2023, 11:46

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

На двери жилого дома в Туле сработала установленная растяжка с противопехотной гранатой Ф-1. Причиной диверсии могла стать деятельность проживающих там людей: они часто собирали и отправляли гуманитарную помощь российским бойцам в зону спецоперации.
К счастью, мужчина, открывший дверь, чудом уцелел. От взрыва пострадала кошка хозяев по кличке Аляска. Животное получило контузию, помощь питомцу оказали ветеринары. Скорее всего, именно волонтерская деятельность жильцов дома стала причиной теракта, сообщает телеграм-канал Mash. Ни с каким криминалом молодые люди связаны не были.

В настоящее время взрывотехники и полицейские изучают место взрыва. Специалисты спецслужб, прибывшие на место, стараются выяснить, кто именно и с какой целью установил смертоносную конструкцию.

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Представитель подмосковного омбудсмена рассказал школьникам Реутова всё о правах и свободах человека
26 сентября 2023, 11:03

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской встретился с молодёжью Реутова и рассказал им о правах и обязанностях человека, а также о социальных гарантиях, предоставляемых в Российской Федерации для детей и молодёжи.

Школьникам рассказали о деятельности подмосковного омбудсмена, а также в каких случаях и как можно обратиться за помощью, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.

«Такие встречи с ребятами для меня и моего аппарата всегда в радость. Очень важно, чтобы молодежь знала о своих правах и обязанностях, а также о том, как действовать, если права человека нарушены», — поделилась Ирина Фаевская.

В ходе встречи ученикам показали кукольный спектакль «Можно попросить Нину?», который поставлен по мотивам рассказа Кира Булычева.

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Звуки в небе над Таганрогом слышны из-за военных учений
26 сентября 2023, 10:59

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Громкие звуки, похожие на взрывы, которые слышали жители Таганрога Ростовской области, обусловлены тем, что в настоящее время там проходят военные учения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства информационной политики и массовых коммуникаций.
Ранее в местных СМИ и пабликах появились фотографии, на которых видны дымные следы в небе. Также местные жители сообщали о слышанных ими громких звуках, похожих на взрывы, сообщает ТАСС. После разъяснений информационного ведомства, что полосы в небе были инверсионными следами, оставляемыми самолетами, а звуки представляли собой хлопки, которые звучат в тот момент, когда сверхскоростной самолет преодолевает звуковой барьер.

Ничего удивительного, что дончане приняли звуки и следы в небе за последствия атаки беспилотника и работы ПВО. В последнее время киевский режим регулярно прибегает к террористическим методам, атакуя мирные российские города и объекты инфраструктуры.

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Школа в ЖК «Заречье Парк» готова уже на половину
26 сентября 2023, 10:38

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Строительная готовность школы на 600 мест в жилом комплексе «Заречье Парк» превышает 50%.

В качестве застройщика выступает девелопер проекта жилого комплекса Группа «Самолет», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строительство ведётся в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

На строительной площадке работают 102 специалиста и 9 единиц спецтехники. 


В здании от 1 до 4 этажей общей площадью 10,5 кв. метров запроектированы учебные классы, специализированные кабинеты с лабораториями для изучения физики, биологии, химии и информатики, мастерские по обработке тканей, металла и дерева. Занятия физкультурой будут проходить в двух спортивных залах, праздничные мероприятия в актовом. Кроме того, специалисты проведут комплексное благоустройство и озеленение территории вокруг школы.

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Во вторник утром дороги Подмосковья загружены на 5 баллов
26 сентября 2023, 10:05

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

Во вторник утром, 26 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах зафиксировано более 964 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".  

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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WhatsApp* больше не будет работать на старых смартфонах на Android
26 сентября 2023, 10:01

Фото: iStock/Robert Way

Разработчики WhatsApp* заявили, что мессенджер прекратит свою работу на устаревших смартфонах уже с 24 октября текущего года, так как для поддержки приложения нужно устройство на базе Android 5.0 и выше.
Если устройство не будет обновлено для соответствующей версии, то пользоваться WhatsApp* будет невозможно. При этом в случае, если телефон устарел, разработчики предлагают приобрести новый.

Пока WhatsApp* доступен для владельцев смартфонов под управлением Android с операционной системой версии 4.1 и выше. 24 октября приложение будет недоступно для нескольких поколений Android, включая 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. Уточняется, что такими пользуется около миллиона россиян.

При этом для владельцев iPhone условия не изменили. WhatsApp* будет работать на базе iOS 12 и новее.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы пытаются привлекать на свою сторону офицеров Вооруженных сил РФ с помощью различных мессенджеров, в том числе WhatsApp*.

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Скончался советский режиссёр Владимир Хмельницкий
26 сентября 2023, 10:01

Фото: iStock/Boris Ipatov

24 сентября ушёл из жизни советский украинский режиссёр, актёр, продюсер и сценарист Владимир Хмельницкий. Об этом сообщает «Российская газета».
Его не стало в возрасте 88 лет.

Хмельницкий окончил ВГИК в 1957 году. Он работал на Алма-Атинской киностудии, Киевской студии телевидения и на студии «Киевнаучфильм». 

В качестве актёра Хмельницкий выступил в кинокартине Егора Щукина «Райские яблочки», снятой на киностудии «Мосфильм». 

Последним фильмом, который снял Хмельницкий, стала украино-шведская драма «Верный Руслан» 1991 года. Главные роли в картине сыграли такие выдающиеся советские актёры как Алексей Баталов, Лидия Федосеева-Шукшина, Леонид Янковский и Евгений Никитин. 

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Подмосковные налоговики обсудили вопросы неприменения кассовой техники предпринимателями
26 сентября 2023, 09:39

Фото: istockphoto / blinow61

В рамках проекта, созданного по инициативе ФНС России, состоялось совещание рабочей группы, в котором приняли участие сотрудники регионального налогового управления.
Совещание рабочей группы в рамках проекта ФНС проходило 20 сентября. В нём также приняли участие: представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области, представители деловых ассоциаций Деловая Россия и ОПОРА России, торгово-промышленной палаты, Московского областного союза промышленников и предпринимателей, Роспотребнадзора Московской области и управляющих рынками компаний.

В ходе совещания участники обсуждали вопросы совместного контроля налоговых органов и управляющих рынками компаний за применением ККТ и устранением условий, способствующих сокрытию выручки арендаторами.

Итогом совещания стало планирование выездных проверок, которые помогут изучить ситуацию применения контрольно-кассовой техники арендаторами. Итоги рейдов будут освещены в СМИ. 

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