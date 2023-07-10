Комлесхоз рассказал жителям Подмосковья о самых пожароопасных местах в ближайшие дни

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В воскресенье, 9 июня, на землях лесного фонда Подмсоковья зафиксировали 2 пожара на площади 0,05 га, которые удалось устранить в день обнаружения.
Пожары ликвидировали на территории Звенигородского и Шатурского лесничеств.
10 июля на территории земель лесного фонда Подмосковья передают II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Подольском лесничествах — III класс пожарной опасности.
11 и 12 июля на большей части земель Подмосковья ожидают II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Клинском, Ногинском и Подольском лесничествах — III класс пожарной опасности.
Пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!
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