Концентрация загрязняющих веществ в воздухе в районе пожара в Химках не превышена

Фото: Минэкологии МО
Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в районе пожара на бывшей мебельной фабрике в подмосковных Химках не обнаружено. Об этом сообщили в Минэкологии и природопользования Московской области.
«На территории городского округа отмечается в основном юго-западный ветер, его скорость 2 м/с. Продукты горения смещаются в северо-восточные районы города. По данным с ближайших постов контроля качества атмосферного воздуха, превышений установленных нормативов не зафиксировано», – сказали в ведомстве ТАСС.Информация о пожаре поступила вечером 4 июля. Сначала площадь возгорания составляла 400 кв м, но затем увеличилась до 2,5 тыс «квадратов». Около 4 утра во вторник открытое горение в здании бывшей было ликвидировано. Сведения о пострадавших не поступали. Прокуратура проводит проверку.
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Лора Луганская