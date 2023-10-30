Конгресс евреев назвал события в Дагестане нетипичными для России

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Российский еврейский конгресс (РЕК) охарактеризовал произошедшие события в аэропорту Махачкалы как необычные как для Северного Кавказа, так и для России в целом, передает РИА Новости.
Представители конгресса подчеркнули, что такие инциденты несомненно представляют опасность, так как они угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию, и могут иметь непредсказуемые трагические последствия.
РЕК также сообщил, что поддерживает постоянный контакт с государственными органами и выразил надежду на принятие решительных мер для нормализации ситуации и минимизации последствий произошедшего инцидента. По информации представителей конгресса, уже были предприняты соответствующие меры.
Кроме того, РЕК выразил признательность жителям Дагестана разных национальностей и вероисповеданий, которые в настоящее время работают над разрешением сложившейся ситуации.
Напомним, в воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля. В ответ на это Росавиация объявила временное закрытие аэропорта Махачкалы для прилетов и вылетов, и эти меры будут действовать до нормализации обстановки. Позже Росавиация также сообщила, что аэродром был освобожден от несанкционированных посягательств.
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РЕК также сообщил, что поддерживает постоянный контакт с государственными органами и выразил надежду на принятие решительных мер для нормализации ситуации и минимизации последствий произошедшего инцидента. По информации представителей конгресса, уже были предприняты соответствующие меры.
Напомним, в воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля. В ответ на это Росавиация объявила временное закрытие аэропорта Махачкалы для прилетов и вылетов, и эти меры будут действовать до нормализации обстановки. Позже Росавиация также сообщила, что аэродром был освобожден от несанкционированных посягательств.
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Артем Кузьмин