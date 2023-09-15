В США Конгрессвумен Боберт и ее спутника вывели из театра за неподобающее поведение

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Члена Палаты представителей США, республиканку Лорен Боберт во время просмотра мюзикла «Битлджус» удалили из зрительного зала в Денвере за неподобающее поведение и нарушение правил. Об этом сообщает ABC.
Уточняется, что инцидент случился в минувшие выходные. В центре исполнительских искусств, где проходил спектакль, проинформировали, что Боберт и ее спутник, личность которого не раскрывается, были удалены из зала, так как один из нарушителей курил электронную сигарету и создавал неудобство для окружающих пением и шумом.
Впоследствии факт выдворения Лорен Боберт из зрительного зала подтвердил один из ее помощников. При этом он категорически опроверг факт курения женщиной электронной сигареты в зрительном зале.
Конгрессвумен не стала напрямую подтверждать или опровергать обвинения. В социальных сетях Боберт посоветовала подписчикам посетить постановку и «дать знать, чем это закончится».
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Впоследствии факт выдворения Лорен Боберт из зрительного зала подтвердил один из ее помощников. При этом он категорически опроверг факт курения женщиной электронной сигареты в зрительном зале.
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Диана Аванесян