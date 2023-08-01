Контейнеры с кислотой растеклись по Алтуфьевскому шоссе в Москве

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На столичной станции по пересортировке мусора, расположенной на Алтуфьевском шоссе, опрокинулись шесть 20-литровых контейнеров, предположительно, с кислотой, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что сейчас на место происшествия едут химлаборатория и спасатели в специальных костюмах. Очевидцы отмечают, что на месте стоят едкий запах и пар.
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