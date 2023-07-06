Контейнер с ртутью подбросили к детскому саду в Москве

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В столичном районе Вешняки неизвестный подбросил к детскому саду контейнер с ртутью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Внимательный мужчина унес опасный груз подальше от садика и положил в багажник своей машины. После этого он вызвал полицию. Экипаж оперативно прибыл на место находки. Сейчас полицейские выясняют, кто мог принести смертельно опасно вещество прямо к детскому саду.
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Элина Позднякова