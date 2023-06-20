Контр-адмирал Хмыров назвал маловероятным спасение людей из пропавшего в Атлантике батискафа

Фото: IStock/Michael Stifter
Подводник-глубоководник Хмыров рассказал, сколько времени на спасение пропавшего у «Титаника» батискафа
У места крушения «Титаника» пропал батискаф, на борту которого находились пять человек. Контр-адмирал, подводник-глубоководник Всеволод Хмыров рассказал «Радио 1», сколько времени потребуется, чтобы спасти людей.
По словам эксперта, вероятной причиной потери связи с экипажем стала авария аккумуляторной батареи в системе. А учитывая, что кислорода на пропавшей у «Титаника» субмарине хватит на 96 часов, вероятность спасения людей – крайне мала.
По словам эксперта, вероятной причиной потери связи с экипажем стала авария аккумуляторной батареи в системе. А учитывая, что кислорода на пропавшей у «Титаника» субмарине хватит на 96 часов, вероятность спасения людей – крайне мала.
«Поиск и вытаскивание аппарата является сложнейшей операцией. Времени для этого требуется много, если он молчит. Найти такие системы – это тяжелейшая задача. Вероятность нахождения такого аппарата весьма мала <…> Я оцениваю весьма пессимистично возможность спасения людей», — отметил Хмыров.Ранее сообщалось, что один из членов команды батискафа, пропавшего при спуске к «Титанику», вышел на связь.
Екатерина Шмакова