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Контрабандисты пытались переправить из Подмосковья на Ближний Восток 2 тонны краба и дериваты диких животных

10 июля 2023, 10:15

Фото: ЦОС ФСБ

В Подмосковье задержали двух человек, которые намеревались незаконно вывезти из России около 2 тонн краба и дериваты животных, в том числе краснокнижных. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Пограничники пресекли попытку организовать канал контрабандного перемещения в одну из стран Ближнего Востока живого краба и дериватов редких диких животных. Злоумышленников задержали в Московской области при силовой поддержке СОБРа Росгвардии. У них изъяли более 1,7 тонн краба в живом и варёно-мороженом виде без документов. Предварительно стоимость краба оценивается в 4 млн рублей», – рассказали в ФСБ.
При дальнейшем осмотре силовики обнаружили у задержанных 79 рогов сайгака, 310 лап медведя, 10 кг пантов марала и скелет тигра. Всё изъятое передали в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.


В отношении задержанных принимается процессуальное решение.

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#ЦОС ФСБ
#контрабанда
#преступники
#краб
#животные
#Красная книга
#Московская область
#Подмосковье
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В Москве умер мужчина, которого толкнул друг иноагента Евгения Понасенкова
10 июля 2023, 10:46

Фото: istockphoto.com/sudok1

55-летний Олег Дибров больше месяца находился в больнице и умер, не приходя в сознание.
Олег Дибров получил травму головы во время конфликта с историком Евгением Понасенковым и юристом Рамисом Зариповым. По словам Понасенкова, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не давал им пройти.
 
Конфликт между блогером Евгением Понасенковым, юристом Рамисом Зариповым и Дибровым случился 6 июня в Хамовниках. Сначала мужчины пытались уйти от пристававшего к ним незнакомца, а потом Зарипов толкнул его. После чего он упал на асфальт и ударился головой. Травма оказалась серьёзной: открытая проникающая черепно-мозговая травму, ушиб и отек головного мозга тяжелой степени, переломы костей свода и основания черепа, пишет Baza.

Ранее сообщалось, что установлена личность прохожего, которого толкнул друг иноагента Понасенкова. По данным Shot, юриста потеряли родственники. Последний раз его видели в офисе 6 июня. Примерно в восемь вечера мужчина, предположительно, поехал с работы домой — в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек, где и произошла потасовка с историком Евгением Понасенковым, признанным иноагентом, и его приятелем, юристом Рамисом Зариповым.

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#Дибров
#Понасенков
#Зарипов
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В Москве отличник отмечал окончание 9 класса, выпил абсента и оказался в реанимации
10 июля 2023, 10:12

istockphoto/Conrado Ducommun

В Москве выпускник встретился с одноклассниками, чтобы устроить вечеринку в честь сдачи экзаменов и поступления в колледж.
Во время празднования парень выпил абсент, после которого вдруг потерял сознание, пишет Baza. Перепуганные друзья вызвали скорую. Парня госпитализировали в реанимацию.
 
В больнице медики диагностировали токсическое действие алкоголя.
 
Пострадавший был отличником и профессионально занимался волейболом, проблем с поведением никогда не было.
 
В данный момент за жизнь выпускника продолжают бороться врачи.

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#Москва
#школьник
#абсент
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В Тульской области местные жители устроили самосуд над мужчиной, которого школьница обвинила в изнасиловании
10 июля 2023, 09:43

Фото: iStock/Chalabala

Школьница рассказала знакомым об изнасиловании и вместе с ними отправилась мстить: мужчину вывезли в лес и забили до смерти.
Полицейские узнали о происшествии от очевидцев. 8 июля в полицию сообщили, что в городе Алексине неизвестные насильно посадили мужчину в машину и увезли. Сотрудники ДПС остановили машину, но там не оказалось похищенного. За рулём был пьяный водитель. Мужчину отправили на допрос, где он во всём сознался.
 
Выяснилось, что до похищения компания мужчин (22 года и 39 лет) распивали спиртные напитки с 15-летней школьницей. Во время разговора девочка призналась, что её изнасиловал общий знакомый, который являлся гражданином Армении. Новость произвела сильное впечатление на мужчин. Они решили отомстить.
 
Девушка пригласила обвиняемого в изнасиловании на разговор. Мужчину уже ждали. Его запихали в машину и увезли в лес. Сначала мужчину сильно избили и уехали, но затем компания вернулась и добила.
 
Следственный комитет возбудил два уголовных дела — за похищение и убийство.

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#Тульская область
#убийство
#изнасилование
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В Казахстане перевернулся грузовик с 20 тоннами серной кислотой
10 июля 2023, 09:32

Фото:istockphoto/Julien Couanon

Грузовик с 20 тоннами серной кислотой перевернулся в Курчумском районе, между селами Акбулак и Егиндыбулак.
Издание YK-news.kz пишет, что в результате аварии разлилось примерно 20 тонн серной кислоты.

На месте ДТП предусмотрели выемку загрязненного грунта. Ближайший источник воды, а именно родник, находится примерно в 5 км.
 
Эксперты взяли пробы воды. Правоохранители выясняют причины аварии.

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#Казахстан
#серная кислота
#ДТП
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В Китае мужчина с ножом напал на детский сад
10 июля 2023, 08:03

Фото: iStock/simpson33

В провинции Гуандун в результате нападения мужчины с ножом на детский сад погибли 6 человек, один получил ранения.
25-летнего нападавшего уже задержали.

Нападение произошло в 7:40 по местному времени (2:40 мск), пишет «Би-би-си». Полицейские не раскрывает личность жертв и их возраст. Правоохранители называют нападение «умышленным».

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#детский сад
#нападение
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Диверсия на железной дороге произошла в Орловской области
10 июля 2023, 07:37

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Орловской области неизвестные подожгли релейный шкаф рядом с железнодорожными путями.
Неустановленные лица вскрыли релейный шкаф, находящийся возле путей и подожгли его. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT. 

В результате диверсии, шкаф полностью выгорел вместе с оборудованием, находящемся внутри. На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли окурки, перчатки и следы автомобильных покрышек. Личности злоумышленников устанавливаются. 

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#диверсия
#железная дорога
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В Пермском крае подростки изнасиловали и сожгли 15-летнюю девушку
10 июля 2023, 06:08

Фото: iStock/Yingko

В Октябрьском районе Пермского края пьяные подростки, облившие горючим и поджегшие 15-летнюю девушку, перед этим изнасиловал ее. Об этом пишет «КП».
В публикации говорится, что подозреваемые в этом преступлении бросили девушку у ж/д путей. Ее заметил машинист поезда, проезжавшего мимо, и вызвал полицию.

Из Перми за пострадавшей направили вертолет санавиации, однако из-за тяжелого состояния девушки ее не удалось транспортировать.

По информации издания, следствие уже проводит работу с подозреваемыми.

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В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание.
#Пермь
#подростки
#изнасилование
#девушка
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В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание
10 июля 2023, 05:54

Фото: iStock/VEX Collective

Промышленное и складское здание в Петербурге загорелось на площади 3,5 тысяч квадратных метров, семь человек были эвакуированы, сообщили в телеграм-канале МЧС РФ.
Уточняется, что пожар произошел в промышленно-складском здании, расположенном в Калининском районе города.

«Согласно первоначальной информации, огонь охватил площадь в 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания, охваченного пламенем, было эвакуировано семь человек», — говорится в сообщении.
Для тушения пожара мобилизованы 110 спасателей и 27 единиц техники. В настоящее время увеличивается численность группы, задействованной в ликвидации пожара.

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#пожары
#Петербург
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В Нигерии в результате ДТП погибли 20 человек
10 июля 2023, 05:23

Фото: iStock/Roman Mykhalchuk

В Нигерии в результате ДТП с участием грузовика и автобуса погибли минимум 20 человек. Об этом пишет Punch.
Уточняется, что авария случилась в воскресенье, 9 июля, на трассе Лагос - Бадагри. Водитель автобуса не справился с управлением при обгоне и врезался в грузовик.

По словам директора управления дорожного движения штата Лагос, 20 человек погибли. 

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#ДТП
#Нигерия
#погибшие
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