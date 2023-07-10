Контрабандисты пытались переправить из Подмосковья на Ближний Восток 2 тонны краба и дериваты диких животных

Фото: ЦОС ФСБ
В Подмосковье задержали двух человек, которые намеревались незаконно вывезти из России около 2 тонн краба и дериваты животных, в том числе краснокнижных. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Пограничники пресекли попытку организовать канал контрабандного перемещения в одну из стран Ближнего Востока живого краба и дериватов редких диких животных. Злоумышленников задержали в Московской области при силовой поддержке СОБРа Росгвардии. У них изъяли более 1,7 тонн краба в живом и варёно-мороженом виде без документов. Предварительно стоимость краба оценивается в 4 млн рублей», – рассказали в ФСБ.При дальнейшем осмотре силовики обнаружили у задержанных 79 рогов сайгака, 310 лап медведя, 10 кг пантов марала и скелет тигра. Всё изъятое передали в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
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Лора Луганская