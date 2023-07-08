Кортеж польских дипломатов попал в ДТП в Тернопольской области

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«Вчера в Тернопольской области кортеж польских дипломатов попал в ДТП, один человек госпитализирован, несколько получили травмы», - прокомментировали ситуацию в издании.
Ассистент польского военного атташе Вуйцика Мячеслава, который находился за рулем, выехал на встречную полосу и влетел в припаркованный на обочине автомобиль. Водитель припаркованной машины был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
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