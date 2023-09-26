Кортеж устроил ДТП в центре Москвы и скрылся с места аварии

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Кортеж с мигалками устроил ДТП в центре Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Кортеж из трёх автомобилей Mercedes с номерами ЕКХ вместе с двумя сопровождающими полицейскими машинами проехал на красный сигнал светофора, после чего устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Уточняется, что следовавший первым полицейский автомобиль врезался в стоящий на перекрёстке внедорожник.
Авария произошла на пересечении улицы Остоженки и Пожарского переулка.
Уточняется, что один из автомобилей кортежа ранее был закреплён за главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В настоящее время выясняется, кому Mercedes принадлежит сейчас.
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Анастасия Чинкова