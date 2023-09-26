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Кортеж устроил ДТП в центре Москвы и скрылся с места аварии

Baza: кортеж с мигалками проехал на красный свет, устроил ДТП и скрылся
26 сентября 2023, 11:18
Фото: iStock/kadmy

Фото: iStock/kadmy

Кортеж с мигалками устроил ДТП в центре Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Кортеж из трёх автомобилей Mercedes с номерами ЕКХ вместе с двумя сопровождающими полицейскими машинами проехал на красный сигнал светофора, после чего устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Уточняется, что следовавший первым полицейский автомобиль врезался в стоящий на перекрёстке внедорожник.

Авария произошла на пересечении улицы Остоженки и Пожарского переулка.


Уточняется, что один из автомобилей кортежа ранее был закреплён за главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В настоящее время выясняется, кому Mercedes принадлежит сейчас.

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#москва
#автомобиль
#происшествия
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Президента ФК «Тигрес» Паеса застрелили в собственном авто
Неизвестные застрелили президента ФК «Тигрес» Паеса после матча в Колумбии
26 сентября 2023, 10:35

Фото: iStock/ipopba

Президента ФК «Тигрес де Соача» Эдгара Паеса застрелили после матча в рамках чемпионата Колумбии по футболу. Об этом команда сообщила в своём аккаунте в соцсети X.
Убийство произошло после матча «Тигрес» (Богота) – «Атлетико» (Кали), завершившийся со счётом 2:3 в пользу последней команды. Паес возвращался домой на автомобиле. Затем произошло столкновение – двое мужчин на мотоцикле не справились с управлением и врезались в автомобиль. Неизвестные открыли огонь, в результате чего президент футбольного клуба получил ранения в грудь, шею и череп, после чего мужчины скрылись с места происшествия на своём мотоцикле. 

63-летний Паес был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. 

Уточняется, что момент убийства был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

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#убийство
#футбол
#матч
#авария
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Возросло число погибших от взрыва на АЗС в Нагорном Карабахе
Armenpress: в результате взрыва на АЗС в Нагорном Карабахе погибли 20 человек
26 сентября 2023, 10:18

Фото: iStock/Leonid Ikan

После взрыва в бензохранилище в Нагорном Карабахе погибли 20 человек. Об этом сообщает агентство Armenpress.
Взрыв произошёл 25 сентября на АЗС на дороге Степанакерт – Аскеран. В результате происшествия в больницы были доставлены 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. На данный момент известно о 20 пострадавших, скончавшихся в медицинских учреждениях. Семь из них уже опознаны.

Кроме того, сообщается, что остаётся большое количество людей, признанных пропавшими без вести. Специалисты экстренных служб продолжают работу на месте ЧП и выясняют все детали происшесвтвия.

Большое количество людей, скопившихся на АЗС, обусловлено их желанием покинуть непризнанный Нагорный Карабах и въехать на территорию Армении.

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#азс
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#азербайджан
#армения
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Житель Томской области расстрелял из автомата Калашникова мать, сестру и племянника
26 сентября 2023, 09:26

Фото: iStock/vmargineanu

В селе Дзержинском Томской области мужчина расстрелял из автомата Калашникова мать, сестру и племянника во время спора о наследстве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 53-летний убийца не работал и жил вместе со своей 76-летней матерью. В воскресенье к ним в гости приехала сестра мужчины со своим 17-летним сыном. В какой-то момент речь пошла о наследстве, и беседа переросла в конфликт.

Не справившись с эмоциями, разъяренный мужчина схватил автомат Калашникова и расстрелял всех своих родственников. Все погибли на месте. В понедельник он позвонил в полицию и сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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В Подмосковье от ОРВИ скончался 16-летний подросток

В Екатеринбурге девушка украла из секс-шопа мастурбаторы

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#дело
#конфликт
#уголовное дело
#мужчина
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В Подмосковье от ОРВИ скончался 16-летний подросток
26 сентября 2023, 08:24

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Одинцове из-за резкого повышения температуры при ОРВИ на руках у родителей скончался 16-летний подросток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, мальчик в последнее время не посещал школу и проходил обучение дома, так как вся семья боялась заболеть ОРВИ. Тем не менее он заболел. Ночью у подростка поднялась температура до 38 градусов, он начал задыхаться и бредить.

Родители вызвали скорую, однако прибывшие на место медики спасти мальчика не смогли. Он умер ночью в своей комнате прямо на руках у родителей. У подростка остановилось сердце. При этом хронических заболеваний у мальчика не было. Для выяснения точной причины смерти будет проведено вскрытие.

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#сердце
#температура
#родители
#орви
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В Кривом Роге прогремел взрыв
«Зеркало недели»: В Кривом Роге прогремел взрыв
26 сентября 2023, 06:32

Фото: iStock/Roman Novitskii

В городе Кривой Рог Днепропетровской прогремел взрыв.
Об этом сообщает «Зеркало недели» в своём Телеграм-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время отсутствует.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#информация
#сво
#рф
#взрывы
#украина
#россия
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В Екатеринбурге девушка украла из секс-шопа мастурбаторы
Е1: В Екатеринбурге девушка украла из секс-шопа два мастурбатора
26 сентября 2023, 04:35

Фото: iStock/Artulina1

В Екатеринбурге девушка украла мастурбаторы из секс-шопа. Об этом пишет E1 со ссылкой на сотрудников магазина.
Уточняется, что инцидент произошёл на улице Малышева. В секс-шоп зашли парень и девушка, с собой у них была колонка с громкой музыкой. В то время как парень консультировался с продавцом, его девушка стала ходить по магазину. Спустя время она покинула секс-шоп, а вслед за ней вышел и её спутник.

После этого продавец обнаружила пропажу двух японских мастурбаторов.

Владельцы магазина для взрослых заявили о произошедшем в полицию.

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В Уфе полицейские раскрыли убийство, накрыв нарколабораторию

Бастрыкин взял на контроль расследование продажи ребенка в интернете

В Екатеринбурге машина без водителя устроила массовое ДТП

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#полицейские
#расследование
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#екатеринбург
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В Уфе полицейские раскрыли убийство, накрыв нарколабораторию
26 сентября 2023, 04:16

В Уфе полицейские ликвидировали нарколабораторию и раскрыли убийство. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по городу Уфе задержали двоих жителей города Ишимбая», — цитирует телеканал слова Волк.

Уточняется, что двое братьев подозревают в незаконном производстве и сбыте наркотических средств. При этом один из них ранее уже был судим.

Следствие утверждает, что подозреваемые в одном из боксов гаражного кооператива организовали нарколабораторию. Необходимые прекурсоры и оборудование они получили с помощью тайников-закладок от анонимного курьера.

В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли более 5,5 кг мефедрона, а также материалы и оборудование для изготовления наркотиков. Кроме того, в боксе были обнаружены два автомата и боеприпасы.

В ходе расследования правоохранители установили причастность одного из подозреваемых к убийству, совершённому в мае. По его словам, он хотел опробовать незаконно приобретенный пистолет и случайно застрелил местного жителя, оказавшегося в этот момент поблизости.

«В настоящее время территориальным подразделением Следственного комитета Российской Федерации расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105 и 228.1 УК РФ», — проинформировала Ирина Волк.

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#наркотики
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Бастрыкин взял на контроль расследование продажи ребенка в интернете
26 сентября 2023, 04:09

Фото: сайт Кремля

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту продажи ребенка в интернете. Об этом пишет ОСН.
Ранее в Новосибирске на одном из сайтов объявлений в разделе с животными женщина выставила на продажу ребёнка. В публикации она отметила, что ребёнок любит качели, однако цену не указала. В настоящее время данное объявление удалено.

Бастрыкин поручил главе СУСК по Новосибирской области доложить о ходе расследования и выяснения обстоятельств произошедшего.

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#женщина
#бастрыкин
#ребёнок
#продажа
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В Екатеринбурге машина без водителя устроила массовое ДТП
Е1: В Екатеринбурге машина без водителя устроила массовое ДТП
26 сентября 2023, 04:00

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Екатеринбурге автомобиль марки Subaru без водителя протаранил припаркованную Lada Granta, которая в свою очередь врезалась в близстоящую машину. Об этом пишет Е1 со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что ДТП произошло на улице Евгения Савкова.

«Едет Subaru и врезается прямо в стоящую Lada Granta. Lada стукает другую машину. А водителя Subaru нет. У нее сработал автозапуск на скорости, и она сама поехала», — цитирует издание слова собеседника.

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#дтп
#мужчина
#екатеринбург
#автомобили
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