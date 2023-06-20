Кортнев извинился перед новосибирским полицейским за неприличный жест

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Музыкант пояснил, что был недоволен из-за несостоявшегося концерта
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев извинился в социальной сети Instagram перед сотрудником новосибирской полиции за случай, который произошел в феврале из-за сорванного выступления.
По словам Кортнева, он сожалеет о содеянном и он лично извинился перед сотрудником полиции, однако решил еще раскаяться публично.
Напомним, что 15 февраля текущего года в новосибирском академгородке отменили концерт группы «Несчастный случай» по техническим причинам. Инцидент привел в ярость музыканта, поэтому тот показал неприличный жест в адрес сотрудника полиции.
Ранее сообщали, что Ольгу Бузову обвинили в нечестном финале шоу «Новые звезды в Африке».
По словам Кортнева, он сожалеет о содеянном и он лично извинился перед сотрудником полиции, однако решил еще раскаяться публично.
Ранее сообщали, что Ольгу Бузову обвинили в нечестном финале шоу «Новые звезды в Африке».
Дана Игумнова