Кот четвертый день заперт в машине с арбузами: Какова дальнейшая судьба пушистого?

Фото: istock / Nils Jacobi
Кот оказался заперт в автомобиле марки Mitsubishi с кастрюлей арбуза, апельсинами и орехами.
По данным телеграм-канала SHOT, машина стоит на платной парковке у Большого театра с 29 октября.
Владельцем автомобиля является 61-летняя Людмила Юрина из Волгоградской области. Свидетели утверждают, что за рулем авто находился 40-летний сын женщины Алексей Юрин. По предварительным данным, сейчас мужчина проходит лечение в психиатрической больнице, он не выходит на связь как раз с 29 числа. Сообщалось, что на парковке он доставал церковные принадлежности и называл себя пророком.
Вокруг автомобиля скопилось множество людей, некоторые плакали и переживали за состояние животного. Котик не ел и не пил уже три дня, если только не решил полакомиться арбузами.
Автомобиль вскрыли с помощью проволоки, чтобы не разбивать стекло. Котик спасен, сейчас его везут в отделение полиции, там решат что с зверем делать дальше.
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Алина Юрчак