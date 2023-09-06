Кота-наркокурьера задержали на территории исправительной колонии

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В Ивановской области сотрудники колонии в очередной раз поймали кота с наркотиками в ошейнике, сообщили в УФСИН по региону.
Кот-наркокурьер пытался проникнуть на территорию исправительной колонии №4 в Ивановской области.
Животное с ценным грузом пыталось проникнуть к осужденным через КПП по пропуску автотранспорта. Когда кота поймали и обыскали, то в его самодельном ошейнике было «обнаружено и изъято шесть свертков из полимерного материала с веществом, предположительно являющимся наркотическим».
Ошейник забрали на экспертизу, в результате которой было установлено, что кот действительно пытался пронести в колонию наркотическое вещество массой 1,12 грамма, которое содержит в своем составе метадон, а также 0,49 грамма – N-метилэфедрон.
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Животное с ценным грузом пыталось проникнуть к осужденным через КПП по пропуску автотранспорта. Когда кота поймали и обыскали, то в его самодельном ошейнике было «обнаружено и изъято шесть свертков из полимерного материала с веществом, предположительно являющимся наркотическим».
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Евгения Парфентьева