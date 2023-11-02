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Красный полумесяц обвинил Израиль в обстреле машины скорой помощи

Красный полумесяц: Израиль открыл огонь по машине скорой помощи в Палестине
02 ноября 2023, 18:26
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Израиль открыл огонь по машине скорой помощи палестинского Красного полумесяца. Об этом сообщили в организации.
Отмечается, что парамедики получили ранения.

Ранее сообщалось, что число жертв палестино-израильского конфликта в секторе Газа увеличилось до 9 061, раненых — до 32 тысяч.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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В деле об убийстве главного судебного пристава Рязани появилась новая версия
02 ноября 2023, 18:23

Фото: iStock/Savusia_Konstantin

У погибшего Сергея Калужского могли быть проблемы с коллекторскими агентствами.
Shot пишет, что сегодня Калужский должен был явиться в суд в качестве ответчика. Местные коллекторы не довольны тем, что приставы бездействовали и не давали взыскивать с должников деньги по нескольким исполнительным производствам. В данный момент допрашивают сотрудников компаний истцов-коллекторов, судившихся с убитым, среди них «Сатис консалтинг», «Первое клиентское бюро», «Центр взыскания долгов», а также «Стабильность бизнеса».

По другой версии, киллер может быть одним из должников, у которого приставы списали деньги.

По области разослана ориентировка на киллера, подкараулившего жертву вечером рядом с его домом. Убийца приехал к месту на велосипеде. Он был одет в чёрную одежду, лицо скрыл под маской, а на плече у него висело оружие — предварительно, АК-47. После трёх выстрелов в Калужского он быстро скрылся.

Сергея Калужского назначили на должность главы отдела службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району недавно. Ранее он руководил отделением по взысканию административных штрафов. Сергей Калужский был женат, у него остались двое детей-школьников.

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#рязанская область
#убийство
#новости
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Суд арестовал на два месяца жителя Ялты, который следил за депутатом Царёвым
02 ноября 2023, 17:43

Фото: iStock/BrianAJackson

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца жителя Ялты, который подозревается в слежке за бывший депутатом Верховной рады Олегом Царёвым, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Напомним, в ночь на 27 октября на Царёва было совершено покушение. В политика стреляли. Нападение произошло в санатории имени Кирова в Ялте, где Царёв проживает.

31 октября ФСБ задержала координатора покушения. Он признался, что выполнял указания украинских спецслужб и даже устроился работать в санаторий, в котором жил Царёв, чтобы спланировать нападение детально.

«Задержанный житель Ялты, который организовал слежку за Царевым, Киевским райсудом Симферополя взят под стражу на два месяца», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства, знакомый с ситуацией. 

Отметим, что по информации ФСБ Царёв находится в удовлетворительном состоянии и идёт на поправку.

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#нападение
#санаторий
#фсб
#покушение
#сизо
#депутат
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В Татарстане арестовали священника по делу об убийстве жены
02 ноября 2023, 16:39

Фото: iStock/Photoboyko

Нижнекамский городской суд Республики Татарстан арестовал запрещенного в священнослужении клирика Чистопольской епархии Михаила Зубарева по подозрению в убийстве жены, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей суда.
Напомним, трагедия произошла 31 октября в поселке Красный Ключ. Священнослужитель отрезал своей супруге голову на глазах их восьмилетней дочери и положил её в морозилку. Ужасную картину обнаружил старший сын пары, пришедший домой через пару часов после случившегося. 

«Подожди, 10 дней пройдет, и она сама оживет», - сказал священнослужитель сыну.

Незадолго до этого, 17 октября, Зубарева отстранили от службы, сославшись на странности в его поведении, «заставляющих усомниться в его психическом здоровье».

Священника поместили в следственный изолятор на два месяца - до 31 декабря. 

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#трагедия
#сын
#татарстан
#священник
#убийство
#сизо
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Фанатка секс-вечеринок из Ленобласти обвинила сантехника в изнасиловании
02 ноября 2023, 16:30

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фанатка секс-вечеринок из Ленинградской области обвинила сантехника в изнасиловании, однако экспертиза показала, что девушка лжет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что инцидент произошел в деревне Васкелово Всеволожского района. 28-летняя девушка утверждает, что её гражданский муж вызвал на дом сантехника, который приехал в тот момент, когда девушка была дома одна. По ее словам, мужчина работал и при этом выпивал алкоголь. В это время к сантехнику приехал на помощь его напарник тоже вместе со спиртным. 

Когда вся работала была сделана, мастер, приехавший первым, уснул. А его напарник стал приставать к девушке, однако она не растерялась и выгнала их из дома, после чего провалилась в сон. Когда девушка очнулась, то почувствовала сильную боль в области половых органов, также она обнаружила на шее раны и сорванную цепочку.

Пострадавшая вызвала полицейских и заявила об изнасиловании. Сотрудники правоохранительных органов нашли и допросили сантехников. Со слов работников, хозяйка квартиры все придумала. После чего любительница секс-вечеринок сдала анализы для экспертизы, чтобы наказать горе-насильников. Однако никаких чужих биоматериалов найдено не было.

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#секс
#дело
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#сон
#инцидент
#анализы
#мужчина
#девушка
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В Екатеринбурге мать, задушившая троих детей, избежит тюрьмы
02 ноября 2023, 16:22

Фото: iStock/zoka74

В Екатеринбурге завершилось следствие по делу Анастасии Петровой, которая задушила троих своих детей, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области Александра Сапегина.
Напомним, жуткая трагедия произошла в конце 2022 года. Петрова задушила троих родных детей ремнем от халата. Супругу она оставила записку, в которой пояснила, что дети были одержимы, а в младшего и вовсе вселился бес. 

Судебные экспертизы признали женщину невменяемой. В момент совершения преступления она не могла нести ответственность и здраво осознавать характер своих действий, пояснил Сапегин.

Вместо тюремного заключения, Петрову отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

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#трагедия
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#убийство
#суд
#психиатр
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Ростовский полицейский передал подсудимому 4 вида наркотиков прямо в здании суда
02 ноября 2023, 16:09

Фото: iStock/akiyoko

Полицейский из Ростова-на-Дону передал подсудимому четыре вида наркотиков прямо в здании суда, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, инцидент произошёл 2 октября в здании Железнодорожного районного суда.

В этот день слушалось дело обвиняемого по фамилии Борисов, однако, мужчина находился в очень хорошем настроении. Он знал, что ему должны были передать наркотические вещества. Так и случилось. По информации следствия, наркотики Борисову отдал старший сержант батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Илья Поповян. В «передачке» находились 10 г мефедрона, столько же гашиша и по 16 г «Лирики» и «Трамадола».

Прибывший со своим богатством в СИЗО Борисов был разочарован. Во время обыска все наркотики у него изъяли, а также заставили указать на того, кто передал ему все это.

В результате, Поповяна уволили из органов. На бывшего полицейского также завели уголовное дело по статьям о распространении наркотиков, а также превышении должностных полномочий. Ему грозит большой срок.

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#наркотики
#уголовное сизо
#полицейские
#суд
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УВКПЧ ООН: В 2023 году были убиты более 46 журналистов
02 ноября 2023, 16:00

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

За 2023 года были убиты более 46 журналистов и более 531 были заключены в тюрьму, об этом написал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на своей странице в X.
«На сегодняшний день в этом году более 46 журналистов были убиты за свою работу, более 531 заключены в тюрьму и бесчисленное множество других подверглись невыносимым преследованиям и насилию. Надо остановить безнаказанность. Эти нападения неприемлемы», - прокомментировал ситуацию Тюрк.

Вчера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о притеснении свободной журналистики в странах Запада. По ее словам, аннулирование аккредитации корреспондентов и репортеров из стран, которые неугодны некоторым европейским лидерам - это пример откровенной дискредитации журналистской деятельности. 

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#оон
#журналисты
#тюрьма
#убийство
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В Дзержинске пенсионер зарезал агрессивного пса и его хозяина
02 ноября 2023, 15:52

Фото: iStock/Michael_Nesterov

68-летний мужчина зарезал бойцовскую собаку, которая напала на его пса, и её хозяина в Нижегородской области.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось 1 ноября во дворе дома на улице Буденного. Пенсионер гулял со свой собакой. Вдруг на неё напал бойцовский пес породы Кане-корсо. Мужчина достал нож и зарезал животное.

«А когда подбежал хозяин, нанес и ему один удар в левую сторону живота», – рассказал источник.
Пенсионер сам позвонил в полицию. Труп мужчины направлен в морг. Началась проверка по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в питерской школе после ночного дежурства обнаружили мёртвого охранника. ЧП случилось на Благодатной улице. Охранник на дежурстве захотел вспомнить детство и поиграть со своим пьяным другом в «ножички». Во время игры лезвие отскочило и воткнулось в правую голень. Мужчина потерял много крови.

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#пенсионер
#собака
#полиция
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В Петербурге заседание суда по делу о перепланировке прошло в стрип-баре
02 ноября 2023, 15:41

Фото: iStock/Zolnierek

В стриптиз-баре Санкт-Петербурга прошло выездное заседание суда по делу о незаконной перепланировке, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга провел выездное судебное заседание в стриптиз-клубе X.O. Men's club», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе. 

В помещении на улице самой известной тусовочной улице Рубинштейна сдается в аренду ООО «Бар-Групп». Администрация района обратилась в суд с иском на предпринимателей о незаконно произведенной перепланировке.

Как отметила судья Ирина Воробьева, решение о выездном мероприятии было принято с целью реальной оценки степени нарушения бизнесменами законодательства. На месте выяснилось, что хозяева стриптиза действительно сняли несколько батарей, снесены перегородки и произведен частичный демонтаж потолка.

Комментирующая на камеру нарушения Воробьева стоит на ​фоне подиума, освещенного неоновым светом, а позади неё сидят гости в глубоких кожаных креслах.

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