Красный полумесяц обвинил Израиль в обстреле машины скорой помощи

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Израиль открыл огонь по машине скорой помощи палестинского Красного полумесяца. Об этом сообщили в организации.
Отмечается, что парамедики получили ранения.
Ранее сообщалось, что число жертв палестино-израильского конфликта в секторе Газа увеличилось до 9 061, раненых — до 32 тысяч.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что число жертв палестино-израильского конфликта в секторе Газа увеличилось до 9 061, раненых — до 32 тысяч.
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Екатерина Коршунова