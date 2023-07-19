Краснодарский футболист Станислав Дорошенко погиб в зоне СВО

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При исполнении воинского долга в ДНР погиб бывший полузащитник клуба Второй лиги чемпионата России по футболу «Кубань Холдинг» Станислав Дорошенко.
Футболист ушел на фронт после объявления мобилизации. Сообщается, что 34-летний участник боевых действий нес службу в зоне проведения специальной военной операции на территории ДНР. О смерти бывшего футболиста стало известно 18 июля. Спортсмен погиб при исполнении воинского долга.
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