Крымчанка похитила у крупных благотворительных фондов больше 4,5 млн рублей

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Крымчанка почти четыре года обманывала крупные фонды благотворительности, притворяясь волонтёром. За это время ей удалось похитить больше 4,5 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
После обращения «Социальной поддержки» в правоохранительные органы, преступницу удалось задержать. Мотив ее поступков заключался в закрытии собственных долгов. Мошенница находится под следствием, суд запретил ей пользоваться телефоном и выходить в интернет.
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